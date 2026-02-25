JR東静岡駅北口の多目的アリーナ構想をめぐり、静岡市に本社を構える企業が100万円を寄付しました。 【写真を見る】アリーナ建設へ地元静岡市の企業が100万円寄付 寄付の目標額25億円に対し総額は6000万円超に＝静岡市 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「いいタイミングで来られましたね」 25日午後、難波市長が感謝状を贈ったのは、地元・静岡市清水区のテントハウスメーカー「もちひこ」です。今回、アリ