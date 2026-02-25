JR東静岡駅北口に建設が予定されている多目的アリーナをめぐり、静岡市は運営事業者を公募した結果、NTTドコモを代表企業とするグループに決定したと発表しました。プロスポーツやコンサートなどの開催で、年間112万人の来訪を見込んでいます。 【写真を見る】「REBOOT SHIZUOKA 感動で静岡の未来を加速させる」東静岡駅北口多目的アリーナの運営事業者決まる 年間112万人の来訪見込む=静岡市 ＜