静岡市駿河区で50ミリ以上の雨 10月末以来117日ぶり 2月25日の静岡県内は、前線などの影響で全域で雨が降りました。県内の生産現場では、雨を歓迎する一方で、急激な気温の変化などにより収穫に影響があり、複雑な心境をのぞかせています。 【写真を見る】「恵みの雨だがもう少し早く降ってほしかった」117日ぶりの雨もレタス3000玉を廃棄… 急激な気温変化に悩む生産現場＝静岡・三島市 25日の県内は、前線や低気圧の影響を受