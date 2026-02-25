高速道路で後を絶たないトラックの違法駐車。 【写真を見る】「高速道路上で止めるわけにもいかないし」高速道路のトラック違法駐車が慢性化 新東名では衝突事故発生...「休まなければいけない」切実な事情も＝静岡県 2月、静岡県内のサービスエリアで違法駐車のトラックに別のトラックが衝突する事故が起きました。危険な状態が慢性化していますが、その背景には「休まなければいけない」現場の切実な事情があるようです