小学生が防災イベントを企画 地域住民の防災意識を高めてもらおうと、静岡県藤枝市の小学校で25日、児童が企画した防災イベントが開かれました。 【写真を見る】児童が企画した防災イベントの様子 「大きな災害が起きても死者はゼロ」を目指して取り組んでいます。 このイベントは、地域ぐるみで防災意識を高めようと青島北小学校の6年生が企画したもので、地域住民や保護者なども参加しました。 イベントでは、まず防災につ