笑顔で集会後の取材に応じる阪原弘次さん＝25日午後、国会父の名誉回復を墓前に報告し、家族で喜び合える日にまた一歩近づいた。日野町事件の再審開始決定に、阪原弘さんの長男弘次さん（64）は目元を押さえて感極まった様子。笑みを浮かべて「本当に感無量」と話した。もっと早く決定が出れば「今も生きて幸せに暮らしていると思う」と、志半ばで亡くなった父を思いやり、検察の不服申し立てに不満を表明した。弁護士から朗報