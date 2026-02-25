【その他の画像・動画等を元記事で観る】コミックシーモアで連載中の大人気オリジナルコミック『ただいま、おじゃまされます！』 が、日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日（火）より毎週火曜深夜25時29分から放送、さらにＢＳ日テレにて4月8日（水）より毎週水曜深夜24時から放送開始。この度、EDテーマが10代から圧倒的な共感を集める女性シンガーソングライター『ユイカ』の「さんかくゲーム」に決定した。日本