MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月23日（月・祝）の放送では、「新しい学校はすゝむツアー」の海外公演「THE MARCHING OF AG! TOUR IN SEOUL」を振り返りました。新しい学校のリーダーズ――韓国公演無事終了！KANON：私たち