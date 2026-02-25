円売り再開、ドル円は１５６円台後半へ日銀人事が蒸し返される＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りが再び強まっている。ドル円は東京時間の高値を上抜け、156円台後半へと上値を伸ばしている。ユーロ円やポンド円などクロス円も総じて堅調で、円が独歩安の展開となっている。背景として、本日政府が提示した日銀の次期審議委員人事が改めて材料視されている。退任する野口委員、中川委員の後任として、中央