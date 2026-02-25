昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子（４０）が双子ショットを投稿し。ファンからは歓喜の声が相次いでいる。２５日までにインスタグラムを更新し、「チキンラーメンのひよこロンパースかわいすぎてゲット！せっかく小さい頃は派手かわいいロンパース色々着せてみたいな、双子だと、お揃いも色違いも可愛いあたたかくなってきてベビーカーのお散歩が楽しい離乳食の準備でブレンダーと製氷器を手に