■これまでのあらすじ義姉から「私たちのおかげで都会で暮らせている自覚を持ってほしい」と言われた陽菜。しかし、陽菜の代わりに親の世話をしているという兄夫婦の話には嘘が多く、それを問い詰めると母の物忘れのせいにされてしまった。さらに甥っ子に買ってあげた勉強机の行方は…。義姉から、次に会うときはランドセルを一緒に見に行こうと言われました。双子の甥っ子のランドセルまで私に買わせるつもりなのでしょうか…。こ