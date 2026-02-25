英ストーク・マンデビルで行われたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの採火式＝24日（ゲッティ＝共同）3月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火の採火式が24日、パラ発祥の地とされる英ストーク・マンデビルで行われた。国際パラリンピック委員会（IPC）のパーソンズ会長はパラの発展は想像を超えているとし「ミラノ・コルティナ大会は、われわれがどれほど遠くまでやってきたかを祝うイベントになる」