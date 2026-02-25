三菱自動車工業は、今年の春闘における労働組合の要求に満額回答したと発表しました。会社の設立以来、最も早い回答だということです。三菱自動車は、きょう開いた労働組合との「春闘」で、賃上げの要求に満額回答しました。定期昇給分とベースアップ分を合わせて月額で1万8000円引き上げます。賃上げ率はプラス5.1％で、去年のプラス5％を上回りました。また、ボーナスにあたる年間一時金は、夏冬あわせて5.0か月分としました。交