三菱自動車工業は、今年の春闘における労働組合の要求に満額回答したと発表しました。会社の設立以来、最も早い回答だということです。三菱自動車は、きょう開いた労働組合との「春闘」で、賃上げの要求に満額回答しました。定期昇給分とベースアップ分を合わせて月額で1万8000円引き上げます。賃上げ率はプラス5.1％で、去年のプラス5％を上回りました。また、ボーナスにあたる年間一時金は、夏冬あわせて5.0か月分としました。交
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 4. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 5. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 6. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 7. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 8. スカイツリー 事故の原因を特定
- 9. 「海の中を走る小田急線」X話題
- 10. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 1. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 2. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 3. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 4. スカイツリー 事故の原因を特定
- 5. SNIDELなど展開の会社 和解成立
- 6. タカがドローンを襲撃して破壊
- 7. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
- 8. 住みたい街ランキング 首都圏版
- 9. 10代にわいせつか 中学生ら逮捕
- 10. 動物園の「アザラシ体験」で悲鳴
- 1. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
- 2. 吉村代表「ギフト配布は合法」
- 3. 「高市アレルギー」囁かれる悪意
- 4. 与党ヤジやめて 玉木代表が注意
- 5. 高市首相ギフト配布 批判と擁護
- 6. 石破氏の食事マナー物議 失望も
- 7. 入籍9日前にネイリストが転落死
- 8. 北千住の次に来る街 注目集まる
- 9. 出産後悔 母が味わった「絶望」
- 10. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
- 1. テトリス トラウマ軽減に効果か
- 2. 日本「従業員離職型」の倒産増加
- 3. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
- 4. 双極性障害と闘病した米俳優死去
- 5. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
- 6. 「左足失うところだった」告白
- 7. 「千と千尋」に登場? 台湾の名所
- 8. 仏ルーブル美術館の館長が辞任
- 9. 日本アニメ&漫画 韓国で人気の訳
- 10. K-POP歌手夫婦に再び「妊娠説」
- 11. 銅獲得した米選手は「迷惑女王」
- 12. NASAは情報隠している 不満の声
- 13. 韓国テレビ番組でまたも故人冒涜
- 14. 大雪のNY 雪玉当たり警察官ケガ
- 15. HYBEに勝った“余裕”か…「256億ウォン放棄」で和解を語るも、遅刻＆15分で会見終了のミン・ヒジンに賛否【発言全文】
- 16. 中国の「春節」大型連休 人気は
- 17. 売春行為でパスポートに「淫虫」
- 18. 強姦容疑で訴訟合戦に巻き込まれた韓国俳優、「うそ発見器」の調査ですべて“黒”
- 19. マッキンゼーのパートナー職を捨てて中国で奮闘 日本人の「編集力」が中国ファッション市場のカギ ――金田修・游仁堂ＣＥＯ
- 20. 賭けで豊胸手術受けたカナダ男性
- 1. 値上げで広がる「マック離れ」
- 2. カタログと違う 実燃費に損か
- 3. 「Wolt」が日本撤退へ 競争激化
- 4. JALとANA 決算書比較した結果
- 5. 「養命酒」手がける会社を買収へ
- 6. 京都市バスで「市民優先価格」
- 7. 父の通帳 興味本位で見て愕然
- 8. 会計年度任用職員 悲しき実態
- 9. 2回の転職で…独自の人生観獲得
- 10. Wolt日本撤退へ…フードデリバリー戦国時代を生き抜く「配達員の生存戦略」
- 1. Kindle Unlimitedが2カ月99円に
- 2. Amazonセールで狙うべき50商品
- 3. "Google TV"は高性能で低価格
- 4. 意外と知らない…匿名利用の基本
- 5. 世界が注目するパナの凄いスマホ
- 6. キヤノン imagePROGRAF PROシリーズの実力 : ディスプレイと違う色味になったりシャドウの階調がつぶれたりしないのでデザインの現場での使い勝手がすぐれている
- 7. ソフトバンク版Xepria XZsの発売日が5月26日に決定、au版と同日に。一括価格は8万7840円
- 8. コインチェック 顧客保護に課題
- 9. 56円の中国製腕時計を買った結果
- 10. Xiaomi、低価格な5G対応スマホ「Mi 10 Lite 5G」を発表！欧州などで5月より順次発売で、価格は346ユーロ。auからも販売予定
- 11. わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「おしっこパンツチャレンジ」がTikTokで流行中
- 12. Apple Watch Series 6にUWBチップ搭載と判明。忘れ物防止タグAirTag(仮)への布石か
- 13. 秋吉 健のArcaic Singularity：サービスの対価とは何か。NTTドコモのアプリ設定サポート提供を前にキャリアショップの価値やあるべき姿を考える【コラム】
- 14. Windows 11ミニTips 第52回 フォルダーの「スタートメニューにピン留めする」を取り除く
- 15. デンソーを襲ったランサムウェア攻撃グループ「Pandra」の正体とは？
- 16. スマートホーム向けコントロール・ハブ「mui ボード」とAlexaが連携 「Works with Alexa」認証を取得
- 17. 新スタンダードスマホ「OPPO Reno9 A」を写真と動画で紹介！おサイフケータイやマイナンバー機能、防水、防塵などに対応【レポート】
- 18. 映画『花腐し』より2 人の男と奇縁を結ぶ女、さとうほなみのシーン写真4点解禁
- 19. 焦点工房のレザー製カメラストラップ「cam-in」に新色ミルクティーブラウン
- 20. ヤマダデンキ、大阪・茨木市に「Tecc LIFE SELECT 茨木目垣店」オープン！
- 1. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 3. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 4. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」 挙げたホラー漫画家
- 5. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
- 6. 日本をフィギュアペア大国へ
- 7. りくりゅうボーナス 贈与税懸念
- 8. ボートレース界スターが語る憂鬱
- 9. 右腕切断の元近鉄投手が左投げに
- 10. 3連単206万円超「絶対当てれん」
- 1. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 2. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
- 3. 乃木坂46梅澤美波 卒業を発表
- 4. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
- 5. 宇多田「蕎麦屋」投稿巡り再炎上
- 6. 上白石萌音が踏み切っていた手術
- 7. 金メダリストを「酷使出演」非難
- 8. ネルソンズ青山が結婚発表「水ダウ」プロポーズ企画が大成功「妻と息子と家族３人トリオとして」
- 9. 星野源知らねーよ発言「酷いね」
- 10. 西川史子、苦渋の決断下したか
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
- 3. 林ゆめキス せいや羨望の眼差し
- 4. 高級中華で母娘が驚愕した出来事
- 5. コンビニ超えたローソンスイーツ
- 6. 担任に不信感 母「最後の手段」
- 7. 月3000円で得られる「心地よさ」
- 8. 夫が寝落ち…レスに妻「虚しい」
- 9. 結婚にまつわる「偉人」の名言13
- 10. 熟成牛の塊肉ステーキをお手頃価格で！ 六本木に「ゴッチーズビーフ」オープン
- 11. グアムでジャングル探検! 人気アクティビティ「ATV四輪バギーツアー」興奮体験レポ
- 12. 「第33回ベストジーニスト2016」の一般投票募集中 抽選で発表会にもご招待！
- 13. 【タロット占い】今迷っていること、 やるべきかやらないべきか……YES or NOを占う
- 14. media（メディア）から肌映えルージュ「ブライトアップルージュ」全13色が2/1〜新発売！濃密リッチな艶と発色を纏わせる新作ルージュを全色レビュー
- 15. コテで出来る♡挟んで巻くだけ♡波巻きの方♡
- 16. ボブのひとつ結びを極めよう☆毎日のスタイルから結婚式ヘアまで
- 17. あなたは今、何色？【オーラカラー占い】初詣をしたあなたは「銀色」さんかも！
- 18. Instagram（インスタ）のストーリーを友達以外に見せたくない！公開範囲の設定方法
- 19. 【夢占い】しいたけの夢は人間関係を円滑にするチャンス！ キノコの夢が暗示すること
- 20. 【Twitter】キャッシュを削除して快適に使おう！方法を知りたい！