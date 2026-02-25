お笑いコンビ、トム・ブラウンの布川ひろき（42）が25日、インスタグラムを更新。お笑いコンビ、にゃんこスターのアンゴラ村長（31）のクオカードが当選したことを報告した。「トム・ブラウン布川です。にゃんこスターアンゴラ村長のクオカードゲット！」とコメント。アンゴラ村長のクオカードと、小学館「ビックコミックスピリッツ」からの添え状を手に、笑顔を見せた。添え状には「小誌のプレゼント企画に、あなたが見事ご当選