国公立大学、2次試験の前期日程が2月25日から始まりました。県内では6つの大学で試験が行われています。新潟大学の五十嵐キャンパスでは25日朝、緊張した表情の受験生が次々と会場に入っていきました。新潟大学の前期日程では10の学部であわせて1315人の募集に対し、3244人が志願していて、倍率は2.5倍となっています。前期日程で最も倍率が高いのは歯学部で3.8倍、このほか、経済科学部で2.8倍などとなっています。大学によります