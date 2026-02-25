新潟米のさらなる輸出拡大へ。県内の生産者や輸出の事業者などが集まり、協議会を立ち上げました。25日に設立された「新潟米輸出拡大協議会」。輸出に意欲的な生産者のほか、事業者や行政などが会員となっています。昨年度、新潟米の輸出量は9660トン、輸出額は22億5000万円で、いずれも過去最高でした。一方で、国内市場は人口減少などの影響をうけ、縮小傾向となっています。民間が主導する協議会の立ち上げは全国的にも珍しいと