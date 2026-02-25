2月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、同26日の「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」男子中国代表（FIBAランキング27位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。 桶谷大ヘッドコーチが就任した日本代表にとっては新体制で臨む初陣。今回のチームキャプテンを務める富樫勇樹を筆頭に、渡邊雄太や馬場雄大ら、長らく日本代表