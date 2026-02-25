トロント・ブルージェイズが2月22日、Xを更新。岡本和真（29）の動画を投稿した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「Goodnight, #BlueJays Fans おやすみ、ブルージェイズファンのみんな！」と投稿されたのは、球場で撮影された岡本の動画。ブルージェイズのユニフォームを着用