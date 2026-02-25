レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16進出をかけた大一番を欠場することとなった。リーグフェーズ3位で最終節を迎えたものの、ベンフィカに敗れて9位に転落し、ノックアウトフェーズへのストレートインを逃したレアル・マドリード。ラウンド16への切符がかかるプレーオフはベンフィカとの再戦となり、現地時間17日に敵地『エスタディオ・ダ・ルス』にて行わ