【ワシントン＝向井ゆう子、阿部真司】米国のトランプ大統領は２４日の一般教書演説で、「我々は、西半球における米国の安全保障と優位性を回復している」と語り、外交・安全保障面での実績をアピールした。トランプ政権は昨年１２月に公表した「国家安全保障戦略」で、南北米大陸など西半球を「勢力圏」とみなし、関与を強化する方針を打ち出した。トランプ氏は演説で「我々は国益を守り、暴力、麻薬、テロ、外国の干渉から国