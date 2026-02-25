猫の『豆大福』くんはきょうも大忙し。大好きなご家族のもとを巡っては、とびきりの“かわいい”をお届けするのです。そんな豆大福くんの様子を捉えた動画は1.8万再生を達成するとともに、「鳴き声も甘えん坊もまんまるフォルムもかわいい」「本当に愛すべき存在」との反響を呼んでいます。 【動画：人間の家族が大好きなネコ→パパから娘、ママの元へ移動し…とにかく甘えん坊な『愛おしい行動』】 大人気キャット・豆大福くん