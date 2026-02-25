グミを噛む15秒の測定から、将来の要介護・死亡リスク推定につなげる技術展示がCare Show Japan 2026で公開されます。歯科医師の専門知と大学研究を組み合わせた取り組みで、シニアケア分野の新しい評価導線として注目される内容です。会場では来場者参加型の咀嚼テスト体験も予定され、研究成果が現場でどう使われるかを具体的に確認できます。 ファイン「咀嚼機能リスク推定技術展示」 出展イベント