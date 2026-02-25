希少素材ガルーシャを専門に扱うBAHARIが、名古屋高島屋で期間限定POPUPを開きます。粒立ちのある質感と“スター”模様が映える財布や小物を、売場で比較しながら選べる内容です。55,000円（税込）以上の購入で「福銭」ノベルティが先着でもらえるため、新しい財布を探す時期にも重なる企画です。 BAHARI「名古屋高島屋POPUP ガルーシャコレクション」 開催期間：2026年2月25日（水）〜3月3日（火）開