Jリーグ現役GKの藤嶋栄介選手による「藤嶋栄介GKクリニック2026」が、山形県内で実施予定です。開催時期は2026年7月から8月で、山形・米沢・酒田の3地域を巡るプログラムとして準備が進んでいます。技術指導だけでなく、努力と挑戦を学ぶ教育的な体験として設計されている点が今回の大きな特徴です。 藤嶋栄介GKクリニック「2026子どもGK育成チャレンジプログラム」 クラウドファンディング開始日：20