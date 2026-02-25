◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）＝２月２５日、栗東トレセン２４年に同舞台のスプリンターズＳ・Ｇ１を制したルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、好仕上がりを感じさせた。シャープな脚取りだった。ルガルは２週連続で鮫島克駿騎手を背に、栗東・坂路を単走。手綱をがっちりと押さえられながら、雨を切り裂くように鋭く伸び