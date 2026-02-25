2026年2月17日、木村植物園の新刊『健康寿命を延ばすガーデンライフ』が発売されました。神奈川県平塚市で60年以上「緑」と向き合ってきた現場知をもとに、50代以降の暮らしを整える方法を提案する一冊です。子育て後の生活リズムを見直したい層に向けて、庭を使った7つのセラピーを具体化した内容になっています！ 木村植物園「健康寿命を延ばすガーデンライフ〜“庭創り”で心身が健やかになる7つのセラピー〜」