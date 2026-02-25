業務前チェックの精度を上げたい現場に向けて、携帯型アルコール検知器の新モデルが登場します。13年にわたり販売されてきた前モデルの後継として、測定機能と記録管理の両面が更新された点がポイントです。飲酒確認に加えて表面温度の確認も1台で行えるため、日々の安全管理をまとめて進めやすくなります。 東海電子「携帯型アルコール検知器 ALC-Pocket」 受注開始：2026年2月24日発売日：2026年3月