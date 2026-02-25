京都のパティスリー洛甘舎で、人気の「洛甘バターサンド」に春限定の＜桜＞が加わりました。2026年2月24日から、＜桜＞＜プレーン＞＜抹茶＞の三色展開で販売が始まっています。和素材を生かした軽い口どけが特徴のため、京都らしい手みやげを探す時期に選びやすいラインアップです。 パティスリー洛甘舎「洛甘バターサンド＜桜＞＜プレーン＞＜抹茶＞」 販売開始日：2026年2月24日価格：各324円（税