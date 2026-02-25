視聴者がゲーム展開に直接関わるプラットフォーム「THIRD」が、ニコニコ超会議2026への出展を発表しました。開催日は2026年4月25日と26日で、会場は幕張メッセです。配信を見るだけだった時間を、配信者と一緒に戦況を動かす時間へ変える体験が、リアル会場で試せる機会になっています。 THIRD「視聴者介入型プラットフォーム体験プロジェクト」 開催日：2026年4月25日〜2026年4月26日会場：幕張メッ