ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（帝拳）が、４月１１日に東京・両国国技館で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラダ（メキシコ）とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦に臨むことが２５日、発表された。昨年１１月のＷＢＣ世界同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦となる天心は、「必ずやり返す」とリベンジを誓った。ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位・坪井智也、前