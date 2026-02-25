台湾プロ野球の中信兄弟戦に先発したソフトバンク・上沢＝台北ドーム（共同）【台北共同】プロ野球ソフトバンクは25日、台北ドームで台湾プロ野球の中信兄弟との交流試合に臨み、7―3で勝った。開幕投手候補の上沢が先発して2回1失点。0―1の四回に正木の3ランなどで5点を挙げた。26日はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表と対戦し、台湾プロ野球の味全から新加入の徐若熙が登板する予定。27、28日は日本ハム