結核予防会総裁の秋篠宮妃紀子さまは２５日、東京都千代田区で開かれた第３０回結核予防関係婦人団体中央講習会に出席された。お言葉では、この３０年の結核対策を振り返り、新型コロナウイルス感染症の拡大時にマスクを作成した婦人会の活動にも触れ、「人々が健康にすごせるよう力を尽くされてきた皆さまに、深く感謝します」と語られた。その後、コロナ禍で起きた社会の分断がテーマの講演を聴講された。