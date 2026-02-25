メディアーアーティストとして活動する男が、１５歳の少女とわいせつな行為をしたとして逮捕されました。児童買春などの疑いで逮捕されたのは、茨城県つくば市の団体職員、江渡浩一郎容疑者（５４）です。警察によりますと、江渡容疑者は去年１０月、当時１５歳の少女に現金を渡して京都市南区のホテルでわいせつな行為をした疑いが持たれています。少女がその２日後に警察署に相談したことで発覚。江渡容疑者は被害少女のＳＮＳの