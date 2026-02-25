俳優の峯田和伸さんと若葉竜也さんがW主演を務めた映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のジャパンプレミアが行われました。イベント終盤、念願の田口トモロヲ監督の作品に出演が叶った若葉さんが目を潤ませる場面がありました。 【写真を見る】【 若葉竜也 】念願の田口組への参加が叶い涙ぐみながら感謝撮影前に台本1冊を「2時間で覚えた」田口監督が構想から10年をかけて完成した本作は、1970年代後半