台湾の国民的英雄のソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が試合前に現地の野球関係者を対象に講演を行った。「基本的なことですね。しっかり練習して体で表現できるように。反復するしかない」と熱弁した。２４年のプレミア１２で優勝するなど、台湾の野球熱は高まっている。韓国、中国も含めたアジア野球の発展へ「日本が指導的立場を取っていかないといけない。ＷＢＣも優勝しているしね。リーダー的な感覚を持ってやってもい