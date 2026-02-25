県立がんセンター＝横浜市旭区（資料写真）昨年９月に入院患者が食道がんの手術後に死亡した医療事故があった神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）で、休止していた食道がんと胃がんの手術を再開していたことが２５日、分かった。医療安全体制で具体的な改善策が取られたことなどから４カ月半ぶりに再開したという。運営する地方独立行政法人「県立病院機構」に原因究明などを指示していた黒岩祐治知事は「組織としてガバナン