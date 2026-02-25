【モデルプレス＝2026/02/25】女優の橋本環奈と許豊凡が2月25日、フジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜21時〜）ファン感謝祭イベントに出席。橋本が許を「国民の孫」だと話す場面があった。【写真】27歳月9主演女優、美肩チラリのピンクニット姿◆橋本環奈、INI許豊凡は“国民の孫”本作は、元ヤンとして荒んだ過去を持つ主人公・田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を重ね、脳神経外科医へと転身。病