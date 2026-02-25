高市首相（自民党総裁）が衆院選で当選した自民党議員３１５人にカタログギフトを贈ったことが明らかになり、党内では好調な内閣支持率や２０２６年度予算案の国会審議への影響を懸念する声が上がっている。野党は新たな「政治とカネ」の問題として追及する構えだ。自民の小林政調会長は２５日の東京都内での講演で、「（ギフトを）政治活動に使ってもらえればということで、法律にのっとって行われた」と述べ、問題はないとの