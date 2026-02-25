2028年4月から、老齢厚生年金や障害厚生年金などに上乗せされる「子どもの加給年金（加算金）」の額が引き上げられます。特にこれまで加算額が低かった第3子以降が第1子・第2子と同額になり、大幅にアップとなります。子どもの加給年金とは？加給年金は「配偶者だけ」が対象と思われがちですが、子どもに対する加算もあります。▼老齢厚生年金の場合厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が、65歳到達時に生計を維持している子ど