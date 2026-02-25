3月に開幕する春のセンバツ甲子園。一般枠では初めて県内から2校が出場します。2月25日、帝京長岡と日本文理の野球部が県庁を訪れ、意気込みを語りました。県庁を訪れた帝京長岡と日本文理の野球部。鈴木副知事に春のセンバツ甲子園出場を報告しました。【鈴木康之 副知事】「これまでの努力を信じて、そして新潟県民の応援を力に変えて最後まで頑張り通してください」去年秋の北信越大会で決勝まで勝ち上がった帝京長岡と日本文理