Image: Kyle Barr / Gizmodo US やめときゃいいのに…。自分でもやめた方がいいってわかっているのに…。組んじゃったよ、自作PC。何もかも値上がりする今、米GizmodoのKyle Barr記者がやめときゃいいと思いつつも自作PCを組んだ体験談。以下、翻訳です。「今はPC自作する時じゃない」という自分のアドバイスに耳を貸さない自分。コスト的に最悪の今、パソコンをゼロから組んでしまいました