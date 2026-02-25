従兄弟に元ブレーブスのオズナを持つオスーナが豪快弾ソフトバンクの育成18歳、ホセ・オスーナ外野手が大器の片鱗を見せた。25日に宮崎で行われたKBOのSSGランダースとの練習試合に「2番・右翼」で出場。初回に豪快な一発を放った。SNSでは「高卒と同じ歳や思ったら上出来すぎるな」「飛距離ヤバいな」と驚きの声が上がった。初回の第1打席で力強く振り抜いた。SSG左腕の初球の直球を捉えると打球は左翼席中段へ。打った瞬間に