就任してから、わずか44日。早すぎる失職となった。現地２月24日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）第34節で、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（WBA）は、チャールトンと対戦。１−１で引き分けた。試合後、WBAは今年１月11日に招聘したエリック・ラムジー監督との契約を解除したと発表。クラブの公式サイトで「ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンは、男子トップチームのヘッドコーチであるエリッ