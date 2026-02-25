高市総理側が当選祝いの名目で自民党の議員に対しカタログギフトを配布していたことを巡り、静岡県内の野党議員は「軽率な行動ではないか」などと苦言を呈しました。 【動画】「子分を増やすために配ったということになってくる」高市総理のカタログギフト配布 専門家は政権運営への影響を指摘 県内野党議員からも苦言「軽率だったのでは」=静岡 政治に詳しい専門家は、今後、国会運営が厳しくなる可能性があるとしています。