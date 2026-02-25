被爆の記憶と平和への願いを音楽に乗せて後世に伝える取り組みです。 被爆クスノキを使った指揮棒が完成しました。 被爆クスノキの枝木が丁寧な手作業で、“指揮棒” へと生まれ変わります。 製作を担ったのは福岡市の「弦楽器工房 まつもと」 の店主 松本 大輔さんです。 （弦楽器工房まつもと店主 松本 大輔さん） 「樹齢600年のクスノキで指揮棒を作る話をいただいた。初めての挑戦だったので構造はシ