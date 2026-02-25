俳優の吉田鋼太郎（67）が19日深夜放送のフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜深夜0・15）に出演。共演者との交流を明かした。この日はMCの「シソンヌ」長谷川忍とタッグを組み、人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」に挑戦。「timelesz」菊池風磨に「お2人は仲良いんですよね？」と振られると、長谷川は「作品でもご一緒させていただきましたし、飲みにも行かせていただきましたね」と関係を