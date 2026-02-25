斉藤立柔道男子100キロ超級で2024年パリ五輪代表の斉藤立（JESエレベーター）が2月5日に腰の手術を受けたと25日、所属先が発表した。手術は無事に終了。リハビリ開始に向けた準備を進めており、9月開催予定の全日本実業個人選手権での復帰を目指す。10月の世界選手権（バクー）代表入りは絶望的となった。23歳の斉藤は5位だったパリ五輪後に首を手術し、昨年8月に実戦復帰。同11月の講道館杯全日本体重別選手権を制して復活を