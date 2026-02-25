25日中道改革連合の代議士会で、小川淳也代表が、高市早苗総理が自民党の衆院議員315人にカタログギフトを贈った問題を批判した。【映像】小川代表が「全議員、そうなんですね」と驚いた瞬間（実際の様子）小川代表は「鬼の首でも取ったかのように目くじらを立てるつもりはありません」と前置きしたうえで、「このような国民生活が厳しい折、総額1000万円というギフトを新人議員にばらまくということ自体の倫理観」と述べたと