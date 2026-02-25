◆スノーボード・ビッグエア全日本選手権（２６日、福島・星野リゾートネコママウンテン）スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が福島・星野リゾートネコママウンテンで２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われた。今大会のコースはネコママウンテンのパーク造成統括責任者でもある山田雄二さんが手がけた。山田さんは五輪での日本代表の活躍に「すごいの一言ですね。本当に