秋田朝日放送 秋田県三種町で２４日に起きた車両火災で車の中から見つかった遺体は町内の７３歳男性であることが分かりました。 警察によりますと、２４日午前７時半ごろ、三種町鯉川の町道脇の田んぼで横転した車が燃え、車の中から１人の遺体が見つかりました。司法解剖の結果、見つかった遺体は身体的な特徴などから三種町鹿渡の吉川光秋さん（７３）と分かりました。死因は焼死でした。警察は車から火が出た原因を引き